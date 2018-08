18-Jährige plante Anschlag in Großbritannien

Die 18-Jährige ging Undercover-Agenten ins Netz - © APA (AFP/Metropolitan Police Service)

In Großbritannien ist eine 18-Jährige wegen der Vorbereitung eines Anschlags zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Safaa B. muss mindestens 13 Jahre im Gefängnis verbringen, wie der Londoner Strafgerichtshof Old Bailey am Freitag urteilte. Mit ihrer Schwester und ihrer Mutter bildete sie demnach die einzige mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbundene Extremistinnenzelle im Land.