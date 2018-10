Der 18-Jährige wurde zur Behandlung mit der Rettung ins Spital eingeliefert. - © APA

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstagabend einem 18-Jährigen in der Stadt Salzburg die Halskette heruntergerissen und ihn danach mit Pfefferspray attackiert. Der Überfallene flüchtete, konnte aber von seinem Angreifer eingeholt werden. Es kam am Bahnhofsvorplatz zu einer Rangelei, bei der Passanten einschritten.