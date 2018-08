18-Jähriger drohte in Wien anderem Autolenker mit Gaspistole

Die Polizei hielt das Fahrzeug in einer recht spektakulär aussehenden Aktion noch am Gürtel an. Dafür stellten die Beamten einen Funkwagen quer. Die Verdächtigen mussten aussteigen und sich auf den Boden legen. Sie wurden zunächst alle festgenommen.

“Laut Angaben der Beifahrer des Beschuldigten dürfte die Fahrweise des Opfers Anstoß für die Bedrohung gewesen sein”, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 25-Jährige sei ihm wohl zu langsam gefahren. Darauf hielt der Beschuldigte seinen 5er-BMW neben dem anderen Wagen an und erkundigte sich zunächst durch das Autofenster nach dessen “Problem”, ehe er die Waffe zückte.

Zunächst stritt der 18-Jährige alles ab. Schließlich habe er die Drohung zugegeben und die ungeladen im Handschuhfach verwahrte Gaspistole ausgehändigt, sagte der Sprecher. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und mit einem Waffenverbot belegt.

(APA)