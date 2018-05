18-jähriger Schütze von Mistelbach plante “Amoklauf”

Mutmaßlicher Täter warf die Flinte wegen einer Störung weg - © APA (ORF/Rohrhofer)

Jener 18-Jähriger, der am Mittwochnachmittag vor einem Schulzentrum in Mistelbach (NÖ) einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen haben soll, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Massaker beabsichtigt: “Er hat es vor der Polizei gestanden, dass er einen Amoklauf geplant hat”, sagte Friedrich Köhl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Freitag auf APA-Anfrage.