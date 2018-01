Salzburg: 18-Jähriger stirbt nach Skiunfall im steirischen Ennstal

Der Verletzte wurde nach Salzburg gebracht, wo Ärzte vergeblich um sein Leben kämpften. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Ein 18-jähriger Wiener ist eineinhalb Wochen nach einem Skiunfall am obersteirischen Hauser Kaibling im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Bursche war am 29. Dezember vermutlich abseits der Piste über eine Geländekante gesprungen und gegen einen Baum geprallt. Er starb am vergangenen Dienstag in der Christoph Doppler Klinik in Salzburg, teilte die Polizei am Donnerstag mit.