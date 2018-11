18-Jähriger stürzt mit Auto in Bach

Der 18-Jährige konnte sich rasch aus dem Auto befreien. - © BRK BGL

Ein 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto bei Teisendorf (Lkr. BGL) in Bayern kopfüber auf dem Dach in der Sur gelandet. Das Wasser strömte rund einen halben Meter hoch ins Innere. Der junge Mann hatte aber Glück im Unglück.