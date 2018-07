19-Jähriger ertrank beim Schwimmen in Oberösterreich

Die Wasserrettung konnte den Burschen nur mehr tot bergen. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Ein 19-Jähriger ist am Montag beim Schwimmen mit Freunden in der Naturbadeanlage “Resilacke” in Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ertrunken. Gegen 14.00 Uhr schwammen alle vier Burschen etwa 20 Meter vom Ufer weg, der 19-Jährige kehrte aber offenbar wieder in Richtung Steg um.