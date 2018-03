19-Jähriger in Kufstein bei Raub schwer verletzt

Der 19-Jährige wurde bei dem Raubüberfall schwer verletzt. - © Bilderbox

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Kufstein einen brutaler Raubüberfall auf einen 19-jährigen Österreicher verübt. Sie schlugen ihn mit einer Eisenstange oder Baseballschläger nieder, so die Polizei und fügten ihm schwere Kopfverletzungen zu. Das Opfer wurde zuerst in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt.