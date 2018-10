19-jähriger Kärntner verbrennt in seinem Auto

Das Auto stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand./Symbolbild - © Bilderbox

Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 19-Jährige verbrannte in seinem Auto, die Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot bergen.