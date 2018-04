Der junge Mann wurde tot im Mondsee aufgefunden. - © APA/Rubra/Archiv

Ein 19-Jähriger aus Oberwang (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich ist am Sonntagabend von Tauchern tot im Mondsee gefunden und geborgen worden. Bis zu 150 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion und durchkämmten am Sonntag das Gebiet von Plomberg bis zum Golfplatz Sankt Lorenz. Ebenfalls im Einsatz waren ein Polizeihubschrauber und Polizei- sowie Suchhunde.