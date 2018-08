19-Jähriger stirbt nach Konsum von “Kräutermischung”

Der Bursch rauchte laut Polizei eine "Kräutermischung" aus dem Internet. (Symbolbild) - © Bilderbox

Weil er eine im Internet bestellte “Kräutermischung” geraucht hatte, verstarb in der Nacht auf Donnerstag ein 19-Jähriger in Vöcklabruck in Oberösterreich. Einsatzkräfte versuchten noch den Jugendlichen am Spielplatz zu reanimieren – vergebens.