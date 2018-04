Graz: 19-Jähriger von einem Dutzend Männer umringt und beraubt

Der Polizei liegt nur eine vage Täterbeschreibung vor. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Ein 19 Jahre alter Obersteirer ist am Mittwochfrüh von über einem Dutzend junger Männer in der Lichtenfelsgasse in Graz umringt, bedroht und beraubt worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Ein Unbekannter umklammerte ihn am Hals, ein weiterer raubte die Brieftasche mit rund 200 Euro, ein dritter das Mobiltelefon des Mannes aus dem Bezirk Liezen.