2.642 Biersommeliers – Österreich hat weltweit die meisten Profis

In Österreich gibt es aktuell 2.642 Biersommeliers – so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Darauf machte der Brauereiverband anlässlich des “Tags des österreichischen Biers” am kommenden Sonntag aufmerksam.