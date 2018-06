2. Austropop Festival geht in Kaprun über die Bühne

“Austropop ist nicht nur eine Musikrichtung, es ist ein Lebensgefühl”, Veranstalter Christoph Gassner ist sich der Bedeutung der österreichischen Musikkunst durchaus bewusst. Zum zweiten Mal organisiert er heuer das Austropop Festival in Kaprun. Auch wenn das Wetter dem Event im vergangenen Jahr ordentlich zusetzte, so erkannten die Veranstalter dennoch, welches Potential diese Musikrichtung mit sich bringt.

Zwei Tage Austropop in Kaprun

Heuer geht das Austropop Festival am 22. und 23. Juni in Kaprun über die Bühne. Am Freitag lockt die Spider Murphy Gang als Headliner die Besucher aus Nah und Fern. Abgerundet wird der Abend durch die Bands Alf und Wiener Wahnsinn. “Wir beziehen dabei auch Lokale Bands und Musiker mit ein. An beiden Tagen wird das Festival so durch Trachtenmusikkapellen eröffnet, was dem Event einen feierlichen Touch verleiht”, so Gassner im Gespräch mit SALZBURG24.

Lokale Highlights am Samstag

Am Samstag stehen dann die Lokalhelden von Johanns Erben, folkshilfe, SKOLKA, Gernot Pachernigg und Endlich Montag auf der Bühne. Ein grandioser Musikabend ist also garantiert. Nach der ersten Auflage geht es den Veranstaltern beim heurigen Festival darum, Austropop in die Nachbarländer zu bringen und neue Einflüsse zuzulassen.

Austropop Festival lockt tausende Musikbegeisterte

Bleibt nur noch zu hoffen, dass dieses Mal das Wetter mitspielt. “Aktuell schaut es ganz gut aus”, zeigt sich Gassner zuversichtlich. Ähnlich wie im Vorjahr erwarten die Veranstalter auch heuer wieder rund 2.000 Gäste pro Abend. Tickets gibt es im Vorverkauf bei oeticket und telefonisch unter 0900/94 96096. Ein Tagesticket kostet 25 Euro, der Wochenendpass zum Austropop Festival beläuft sich auf 40 Euro.