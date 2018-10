Polizei fahndet nach dem Täter - © APA (Webpic)

Eine 20-jährige Pinzgauerin ist am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Zell am See angeschossen worden und noch vor Ort verstorben. “Der Täter ist noch flüchtig”, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Cobra, das Landeskriminalamt und Polizeihundeführer durchsuchten das Wohnhaus nach dem Täter. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.