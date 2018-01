20-Jährige stiehlt Sonnenbrillen im Wert von 4.500 Euro

Die Frau hat die Brillen laut Polizei weiterverkauft. (Symbolbild) - © Bilderbox

Polizisten haben am vergangenen Freitag in einem Salzburger Einkaufszentrum eine gesuchte Diebin erkannt. Bei der Einvernahme gestand die 20-Jährige, Anfang Juni 2017 in einem Brillengeschäft in der Stadt 26 Sonnenbrillen im Wert von 4.500 Euro gestohlen und weiter verkauft zu haben. Die Salzburgerin war bei der Tat von einer Videokamera gefilmt worden, konnte aber nicht identifiziert werden.