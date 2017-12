20-jähriger Palästinenser in Gaza an Verletzungen gestorben

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in dem Zeitraum mehr als 3.000 Palästinenser verletzt. Die meisten davon wurden durch Tränengas verletzt, mehrere Hundert erlitten Schussverletzungen. Rund 20 israelische Sicherheitskräfte wurden seit Beginn der Unruhen verletzt, zwei durch Messerattacken von Palästinensern.

Nach der US-Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt am 6. Dezember hatte Ismail Haniyeh, Chef der radikalislamischen Hamas, zu einem neuen Palästinenseraufstand (Intifada) aufgerufen. Vor allem freitags kam es seitdem nach den muslimischen Mittagsgebeten immer wieder zu Zusammenstößen.

Auch an diesem Freitag kam es zu neuen Unruhen. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, mehrere Tausend Palästinenser seien an Ausschreitungen entlang der Grenze zum Gazastreifen und an verschiedenen Brennpunkten im Westjordanland beteiligt gewesen. Sie hätten Steine auf Soldaten geworfen und brennende Reifen in ihre Richtung gerollt. An der Grenze zum Gazastreifen hätten Soldaten gezielt auf vier Anstifter geschossen und diese getroffen.

(APA/dpa)