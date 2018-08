20-Jähriger prügelt Freundin (40) ins Krankenhaus

Gleich mehrere Streifen rückten zu dem Einsatz in Liefering aus, teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren der 20-Jährige und seine Freundin jedoch schon verschwunden.

Bursch verpasst Frau Faustschlag auf Kopf

Die Ermittlungen der Polizei waren jedoch schnell abgeschlossen. So soll der Beschuldigte seine Freundin zunächst an den Haaren auf den Boden gerissen und ihr dann einen Faustschlag auf den Kopf verpasst haben. Die 40-Jährige dürfte daraufhin einige Sekunden ohne Bewusstsein gewesen sein.

Der 20-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, das verletzte Opfer befindet sich derzeit stationär im Landeskrankenhaus Salzburg.