20-Jähriger springt auf Flucht vor Polizei in Salzach

Auf der Flucht vor der Polizei ist am Freitagnachmittag ein 20-Jähriger im bayerischen Burghausen (Lkr. Altötting) in die 15 Grad kalte Salzach gesprungen. Auf österreichischer Seite in Ach-Hochburg (Bez. Braunau) wurde er bereits von der oberösterreichischen Polizei in Empfang genommen.