20 Menschen sterben bei Horror-Unfall mit Limousine in USA

Bei allen Opfern handelt es sich um Erwachsene, teilte Christopher Fiore von der New York State Police mit. Es war der schlimmste Verkehrsunfall in den USA seit fast zehn Jahren. Der Chef der US-Verkehrssicherheitsbehörde, Robert Sumwalt, bezeichnete den Unfall als “furchtbar”. Es handle sich um die “schlimmste Opferbilanz” bei einem Verkehrsunglück in den USA seit einem Flugzeugabsturz im Februar 2009 mit 49 Toten.

Horror-Crash mit 20 Toten in USA

Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag – in dem Ausflugsort etwa 270 Kilometer nördlich der US-Metropole New York. Nach Angaben der Polizei überfuhr die Limousine eine Straßenkreuzung und prallte auf ein geparktes Fahrzeug. Auf Fotos ist der schwer beschädigte Unfallwagen in einem Graben neben der Straße zu sehen. Weitere Angaben zu der möglichen Unfallursache und zu der Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht. Mehrere Behörden seien mit der Untersuchung des Vorfalls beschäftigt, hieß es.

Womöglich Hochzeitsgesellschaft verunglückt

Die Zeitung “Times Union” berichtete, eines der beiden Fahrzeuge sei eine Gelände-Stretch-Limousine gewesen. Der Parkplatz vor dem Cafe, vor dem der Unfall passierte, sei voller Menschen und geparkter Autos gewesen. Die Managerin des Cafes, zu dem auch ein Geschäft gehört, Jessica Kirby, sagte, das Auto sei mit geschätzten hundert Stundenkilometern eine abschüssige Straße heruntergerast und dann verunglückt. “Die Szene will ich gar nicht beschreiben”, sagte Kirby. “Das ist nichts, woran man denken will.”

In der Nacht auf Sonntag waren erste Berichte von einem schweren Unfall in Schoharie aufgetaucht. Darin hieß es, es habe sich um eine Hochzeits-Limousine gehandelt. Dafür gab es am Sonntag zunächst keine Bestätigung.

(APA/ag.)