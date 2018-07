20 Tonnen schwerer Felsbrocken prallte gegen Haus in Tirol

Der Stein beschädigte den Eingangsbereich des Hauses - © APA (zeitungsfoto.at)

Ein rund 20 Tonnen schwerer Felsbrocken ist am Samstag in Sölden im Bezirk Imst gegen ein Haus geprallt. “Die Sturzhöhe betrug laut einem Experten der Lawinen- und Wildbachverbauung in etwa 80 Meter”, erklärte ein Polizist der APA. Verletzte habe es dabei keine gegeben.