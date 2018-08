20 Tote in einer Woche in mexikanischer Stadt gefunden

Die Leichen wurden in der Stadt Tlajomulco gefunden - © APA (AFP)

Im Westen Mexikos sind innerhalb einer Woche 20 Tote in verborgenen Gräbern gefunden worden. Die Leichen von sechs Männern und einer Frau wurden am Donnerstag in einem Gebäude in der Stadt Tlajomulco entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Jalisco mitteilte. Alle Toten wiesen Schusswunden auf.