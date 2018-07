200 Einsatzkräfte bei hochalpiner Großübung im Pinzgau

V.l.n.r.: Hannes Schernthaner, Albert Franz Scherer, Franz Eder, Peter Oberholenzer, Peter Embacher und Stefan Herbst. - © Land Salzburg/Melanie Hutter

Es ist ein komplexes Szenario, mit dem es am Freitagabend zirka 200 Einsatzkräfte bei einer Übung am Fuscher Törl (Pinzgau) an der Großglocknerhochalpenstraße zu tun bekommen. Ein Brand beim Restaurant unterhalb des Wahrzeichens fordert die Evakuierung des Gebäudes, so die Übungsannahme.