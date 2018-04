2017 rund 1.870 Fahrräder in Salzburg gestohlen gemeldet

Mehr als 400.000 Fahrräder gibt es im Land Salzburg, davon wechselten im Vorjahr 1.870 Fahrräder unerlaubt den Besitzer, macht der VCÖ aufmerksam. Gegenüber dem Jahr 2016 nahm die Zahl der gestohlenen Fahrräder um 304 ab. Auch österreichweit nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle ab, nämlich auf 24.795, wie die Daten des Innenministeriums zeigen.

Am meisten Fahrraddiebstähle in der Stadt Salzburg

Der VCÖ weist darauf hin, dass österreichweit rund 60 Prozent der Fahrraddiebstähle in den Landeshauptstädten passieren. Ähnlich in Salzburg: In der Stadt Salzburg wurden im Vorjahr 1.253 Fahrräder gestohlen, das sind zwei Drittel aller Fahrraddiebstähle. In absoluten Zahlen ist das nach Wien und Graz der dritthöchste Wert. Pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner weist die Stadt Salzburg mit 82 sogar den höchsten Wert auf, gefolgt von Innsbruck (79) und Graz (76). In Linz wurden 58 Fahrräder pro 10.000 Einwohner gestohlen. “In der Stadt Salzburg ist aber der Radverkehrsanteil etwa drei Mal so hoch wie in Linz”, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.

Fahrrad-Abstellplätze sorgen für weniger Diebstahl

Der VCÖ betont, dass mehr und sichere Parkplätze für Fahrräder wesentlich zur Verringerung der Fahrraddiebstähle beitragen. Vorbildlich ist die Bike-&-Ride-Station Schallmoos am Hauptbahnhof Salzburg. Darüber hinaus sind auch Geschäfte, insbesondere Supermärkte gefordert, ihren Kundinnen und Kunden gute Parkplätze für Fahrräder anzubieten. Auch bei Wohnhausanlagen und Bürogebäuden ist auf eine ausreichende Anzahl an diebstahlsicheren Abstellplätzen zu achten.

Der Stadt Salzburg empfiehlt der VCÖ die rasche Umsetzung des bereits seit längerer Zeit geplanten Fahrrad-Leihradsystems. Leihräder sind beispielsweise am Abend eine gute Alternative zum eigenen Fahrrad und können so auch zur Verringerung von Fahrraddiebstählen beitragen.

Selber kann man dazu beitragen, das Risiko des Fahrraddiebstahls zu minimieren. Die VCÖ-Tipps gegen Fahrraddiebstahl: Das abgestellte Fahrrad immer absperren, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht. Beim Absperren darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Wird nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, besteht die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Schnellspanner bei Sattel und Vorderrad unbedingt durch Sicherheitsschrauben ersetzen, rät der VCÖ.

Aufklärungsquote nur acht Prozent

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist mit rund acht Prozent niedrig. Aber immerhin rund 140 Fahrraddiebstähle wurden geklärt. Der VCÖ empfiehlt daher, unbedingt die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein wieder gefundenes Fahrrad leichter an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Da aber mehr als 90 Prozent der gestohlenen Fahrräder verschwunden bleiben, ist bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern eine Diebstahl-Versicherung zu empfehlen. Dabei sollte auch Teilediebstahl inkludiert sein.