2,075 Millionen sahen ORF-Berichterstattung zur Landtagswahl in Salzburg

Über die Landtagswahl in Salzburg informierte der ORF am Sonntag umfassend und bundesweit in allen seinen Medien. Allein ORF 2 berichtete zwischen 16.00 Uhr (erste „ZiB spezial“) und 21.50 Uhr („ZiB 2 spezial“) rund vier Stunden lang. Insgesamt erreichte die ORF-Landtagswahlberichterstattung 2,075 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 28 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.