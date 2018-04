Grabner (r.) darf sich auf Playoff freuen - © APA (AFP/Getty)

Die New Jersey Devils dürften erstmals seit dem verlorenen Finale vor sechs Jahren wieder das Play-off der National Hockey League (NHL) erreichen. Nach dem 2:1-Erfolg in Montreal am Sonntag beträgt der Vorsprung des Teams mit Michael Grabner auf den letzten verbliebenen Verfolger Florida Panthers sieben Punkte. Während New Jersey noch drei Spiele ausstehend hat, sind es bei den Panthers noch fünf.