21-Jährige nach Autoüberschlag auf B162 eingeklemmt

Die 21-Jährige musste ins Krankenhaus gefahren werden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Eine junge Frau war in den frühen Morgenstunden am Samstag auf der B162 von Golling in Richtung Abtenau (Tennengau) unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Die Lenkerin wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.