21-Jähriger stirbt bei Frontalcrash auf B21

Die Unfallstelle an der B21 bei Schneizlreuth. - © BRK BGL

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B21 im Kleinen Deutschen Eck zwischen Melleck und Schneizlreuth (beides Lkr. BGL) in Bayern ereignet. Ein 21-jähriger Österreicher ist mit einem Kleinbus frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug gekracht. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.