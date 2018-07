21 Mio. Euro schweres “Atoll” am Tiroler Achensee soll Gästemagnet werden

Bis zu 200.000 Besucher pro Jahr sollen den Wellnesstempel aufsuchen. (Symbolbild) - © Bilderbox

21 Millionen Euro haben Tourismusverband, Gemeinden und das Land Tirol in die Hand genommen, um mit dem “Atoll Achensee” ein neues Freizeit- und Wellnesszentrum in Maurach am Achensee (Bez. Schwaz) zu errichten. Damit sich die Anlage rechnet, müsse sich die Anzahl der Gäste “weit jenseits der 100.000” pro Jahr einpendeln, meinte Josef Hausberger, Bürgermeister der Gemeinde Eben, am Donnerstag bei der Präsentation.