2,2 Promille: Alkolenker prallt in Zell am See in Lkw

Mit 2,2 Promille intus rollte Montagnacht ein 28-jähriger Pkw-Lenker an einer Ampel in Zell am See (Pinzgau) rückwärts und krachte gegen einen Lkw. Wie sich später herausstellte, besitzt der Mann zudem keinen Führerschein.