23 Drogenlenker in Wien aus dem Verkehr gezogen

Ein mutmaßlicher Dealer wurde festgenommen - © APA

Bei einer Schwerpunktaktion hat die Polizei am Montag in Wien 23 Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. In vier Fällen wurden auch Suchtmittel bei den Autofahrern sichergestellt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein mutmaßlicher Dealer wurde festgenommen, außerdem hagelte es insgesamt fast 90 Anzeigen im Verkehrsbereich.