23-Jähriger attackierte neuen Partner seiner Ex-Freundin

Die beiden Männer gerieten am Sonntag nicht das erste Mal in Streit. Der 17-Jährige hat bereits am Vortag eine Körperverletzung bei der Polizei angezeigt. Aufgrund der Anzeige reagierte der 23-Jährige am nächsten Tag wieder aggressiv gegenüber dem neuen Freund seiner Ex und bedrohte ihn. Die Polizisten nahmen den Mann fest.

(APA)