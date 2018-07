23-Jähriger brettert mit 430-PS-Boliden durch St. Veit im Pongau

Der 23-Jährige raste um kurz vor 18 Uhr auf der B311 durch Gemeindegebiet von St. Veit – mit satten 191 km/h. Dem jungen Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Weitere Raser in St. Veit im Pongau

Daneben gab es weitere Geschwindigkeitsübertretungen: So wurde bereits um kurz nach 16 Uhr ebenfalls im Gemeindegebiet von St. Veit/Pg. ein Pkw mit 116 km/h in der 50er-Zone geblitzt. Zwei Stunden später erwischten die Beamten den nächsten Raser: Dieser war auf der B311 in St. Veit im Pongau mit 152 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs.