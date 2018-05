23-Jähriger in Stuttgart bei Date mit Machete bedroht

Sein Date lockte den 23-Jährigen offenbar in einen Macheten-Hinterhalt. (Themenbild) - © APA/AFP/Archiv

Ein junger Mann ist bei einem Date mit einer Internet-Bekanntschaft in Stuttgart mit einer Machete bedroht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er die Frau im Internet kennengelernt und ein Treffen vereinbart. Die Unbekannte holte den 23-Jährigen am Freitagabend mit dem Auto ab. Nach einiger Zeit hielt die Frau an und ließ einen Unbekannten einsteigen, der den Mann bedrohte.