23-Jähriger nach Messerattacke in Wien schwer verletzt

Der 23-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr - © APA (Symbolbild)

Ein 23-Jähriger ist bei einer Messerattacke in einer Tankstelle in Wien-Penzing am Samstagabend schwer verletzt worden. Der Mann betrat gemeinsam mit seinem Bruder die angeschlossene Lebensmittelfiliale, um einzukaufen. Kurz darauf kam der Täter mit einem Messer in der Hand in das Geschäft, ging direkt auf den 23-Jährigen zu und stach auf ihn ein.