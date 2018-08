23-Jähriger soll Brand in Pinzgauer Wohnung gelegt haben

Der Schaden soll im sechsstelligen Eurobereich liegen - © APA (Archiv/Brunner)

Ein 23-Jähriger ist wegen mutmaßlicher Brandstiftung im Pinzgau ausgeforscht worden. Der Obdachlose soll am Mittwoch Vormittag in einer Wohnung einer 27-jährigen Bekannten in Kaprun einen Brand verursacht haben. Er wird verdächtig, an vermutlich fünf Stellen das Feuer entfacht zu haben. Laut Polizei machte der Beschuldigte zum Tatvorwurf keine Angaben.