23-Jähriger verursacht in Neukirchen Alko-Unfall

Sturzbetrunkenen einen Unfall verursacht hat in der Nacht auf Ostersonntag ein 23-Jähriger in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau). Der junge Pkw-Lenker kam auf der B165 von der Straße ab. Das Fahrzeug kam seitlich an der Straßenböschung zu stehen.