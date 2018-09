23-Jähriger von vier Unbekannten verprügelt und getreten

In beiden Fällen setzte ein Angreifer-Quartett Pfefferspray ein, berichtete die Polizei. (Symbolbild) - © Bilderbox

Vier unbekannte Täter haben am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg einen 23-Jährigen angegriffen und ihn mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits in der Nacht auf Donnerstag gegeben.