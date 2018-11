24 Grad: Salzburg ist wärmster Ort Österreichs

Obwohl der November längst begonnen hat, steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. So wurden am Montag in Salzburg-Freisaal 23,8 Grad gemessen, am Dienstag um 9 Uhr lag der Wert bereits bei 18 Grad.

Das erscheint uns zwar ungewöhnlich – gerade im Vergleich mit dem November 2017, der als kühlster November seit zehn Jahren galt – gehört laut Meteorologe Bernhard Niedermoser von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) aber zur Bandbreite dieser Jahreszeit dazu. Der langjährige Durchschnitt liegt im November allerdings deutlich darunter bei zehn bis elf Grad.

Am Gaisberg wärmer als in der Stadt Salzburg

Durch die föhnige Südströmung bleiben uns die milden Temperaturen noch erhalten, so Niedermoser. Über 20 Grad erwarte man aber ab Mittwoch nicht mehr. “Die Temperaturstreuungen werden mehr werden. Das heißt in den nebligen Tälern hält sich die Kaltluft etwas länger und am sonnigen Berg wird es warm.” So könne es sein, dass es beispielsweise auf der Zistelalm am Gaisberg wärmer ist als in der Stadt Salzburg oder dass es in Mühlbach (Pongau) und Dienten (Pinzgau) wärmer ist als in Lend (Pinzgau) oder Bischofshofen (Pongau).

Wann kommt der Winter?

Der Winter ist dem Meteorologen zufolge in den kommenden beiden Wochen nicht in Sicht. Eine längerfristige Prognose sei noch nicht möglich.