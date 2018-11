24-Jähriger von Auto überfahren: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Der Autolenker fuhr ohne anzuhalten weiter. (Symbolbild) - © Bilderbox

Von einem bislang unbekannten Autolenker überfahren wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 24-Jähriger in Regau (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich. Der Fahrer hielt allerdings nicht an, sondern ließ den Schwerverletzten auf der Straße liegen. Die Polizei fahndet.