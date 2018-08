25-Jähriger im Tennengau mit Cannabis-Aufzuchtanlage aufgeflogen

In der Wohnung eines 25-Jährigen wurde Cannabis gefunden. - © APA/Helmut Fohringer/Archivbild

Bei einem 25-Jährigen, der im Salzburger Tennengau in der Nacht auf Donnerstag seine Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht hatte und anschließend vom Sondereinsatzkommando Cobra festgenommen worden war, ist eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage entdeckt worden. Kriminalisten stellten in der Wohnung 18 Jungpflanzen sicher, berichtete die Polizei am Sonntag.