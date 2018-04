25-Jähriger in Graz vor Gericht: Freundin mit Messer getötet

Ausgerechnet zum Jahrestag der Beziehung kam es zum tödlichen Streit - © APA (Archiv)

Wegen Mordes ist ein 25-Jähriger am Donnerstag vor einem Geschworenensenat am Grazer Straflandesgericht gestanden. Der Mann soll im Juni des Vorjahres seine Freundin nach einem heftigen Streit durch zahlreiche Messerstiche und einen Schnitt in die Kehle getötet haben. Der Angeklagte war bisher zur Tat geständig, das Motiv soll Eifersucht gewesen sein.