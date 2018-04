25-Jähriger kracht mit Pkw gegen Spielplatz-Schaukel

Wie die Polizei Salzburg am Mittwoch in der Früh in einer Presseaussendung mitteilte, war der 25-Jährige mit seinem Wagen auf der Rosengasse in Richtung Tulpengasse unterwegs. Als ihm ein anderer Autolenker entgegenfuhr, kam der junge Mann von der Straße ab. Sein Wagen fuhr durch die Hecke und kam erst am dahinterliegenden Spielplatz zum Stillstand. Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt kein Kind auf der Schaukel.

Nach dem Unfall kam es zu einem Handgemenge am Spielplatz./SALZBURG24/Leserreporter ©

Passanten halten Pkw-Lenker fest

Anschließend habe der 25-Jährige flüchten wollen, berichtete die Polizei. Passanten hätten ihn bis zum Eintreffen der Exekutive festgehalten. Dabei sei es zu einem Handgemenge gekommen.

Die eintreffenden Beamten stellten schließlich fest, dass der Pkw-Lenker aus der Stadt Salzburg keinen Führerschein besitzt und zudem leicht betrunken war. Ein Alkotest ergab laut Polizeiaussendung einen Wert von 0,56 Promille.

Erheblicher Schaden an Pkw und Schaukel

Der 25-Jährige wies eine leicht blutende Wunde an der Oberlippe auf. Es ist nicht geklärt, ob er sich diese beim Autounfall oder während des anschließenden Handgemenges zugezogen hat. Den Sachschaden an Fahrzeug und Schaukel beschreibt die Polizei als beträchtlich.