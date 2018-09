25-jähriger Lukas Rösslhuber wird Baustadtrat in der Landeshauptstadt

Rösslhuber (li.) nimmt den Platz von Unterkofler (2.v.li.) ein. - © Neumayr/Archiv

Zwei Tage nach dem Wechsel der Salzburger NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler zur ÖVP hat die pinke Partei am Freitag ihren Nachfolger in der Stadtregierung offiziell vorgestellt. Der 25-jährige Jurist Lukas Rösslhuber soll bis zur nächsten Gemeinderatswahl in einem halben Jahr das städtische Bauressort übernehmen. Seine erste große Herausforderung werden die Verhandlungen für das Budget 2019.