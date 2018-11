Bei einer Explosion auf einem Stützpunkt der türkischen Armee im Südosten des Landes sind mindestens 25 Soldaten verletzt worden, sieben weitere wurden vermisst. Bei der Explosion im Anschluss an Artilleriefeuer handelte es sich um einen Unfall, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich auf dem Stützpunkt Süngü Tepe in der Provinz Hakkari.

Die verletzten Soldaten wurden in Krankenhäuser gebracht. Über ihren Zustand wurden keine Angaben gemacht. Nach den Vermissten wurden den Angaben zufolge gesucht. Die genaue Ursache der Explosion in der im Dreiländereck mit dem Iran und dem Irak gelegenen Provinz war zunächst unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet. Medien durften keine Fotos vom Unglücksort verbreiten.