258 Rekruten in Golling angelobt

Die neuen Rekruten haben ihren Eid abgelegt. - © Militärkommando Salzburg

In Golling (Tennengau) wurden am Freitag 258 Rekruten angelobt. Sie sind um Juni und Juli bei den Salzburger Verbänden eingerückt, teilt das Bundesheer in einer Aussendung mit. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Militärkommando Salzburg und dem Radarbataillon aus der Schwarzenberg-Kaserne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Golling.