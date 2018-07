Die Kärntnerin Jasmin Ouschan hat am Freitag ihren bereits 26. EM-Titel geholt. Die 32-Jährige gewann am Freitag bei den 40. Poolbillard-Europameisterschaften in Veldhoven (NED) den Auftaktbewerb 14.1 endlos. Im Finale besiegte sie die Russin Kristina Tkatsch klar mit 75:12. Albin Ouschan holte indes unmittelbar nach seiner Schwester im 14.1-Bewerb Silber.

"So stelle ich mir den Einstieg in eine EM vor", jubelte Jasmin Ouschan nach dem Titelgewinn. Am Samstag will sie im 10er-Ball nachlegen. Ihr Bruder unterlag im Finale dem niederländischen Lokalmatador und Ex-Weltmeister Nils Feijen 73:125. "Natürlich hätte ich das Finale lieber gewonnen und bin jetzt enttäuscht, mit etwas Abstand werde ich mich aber auch über EM-Silber freuen können", sagte der Europameister von 2016.