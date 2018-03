26-Jährige stürzte bei Ausbildung zur Bergretterin ab

Themenbil Bergrettung - © APA (Expa/Archiv)

Eine 26-Jährige ist Samstagfrüh bei der Ausbildung zur Bergretterin an der Ostseite des Kleinen Sonnsteins in Ebensee (Bezirk Gmunden) rund 80 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und schwer verletzt worden. Ein Felsblock, an welchem sich die Frau im felsigen Abschnitt anhielt, brach aus, teilte die Polizei am Samstagabend mit.