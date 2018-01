26-Jähriger bedroht Rot-Kreuz-Sanitäter in Salzburg-Lehen

Am späten Nachmittag wurde die Polizei zu der Wohnung des Salzburgers in den Stadtteil Lehen beordert. Der Mann soll drei Mitarbeiter des Roten Kreuz mit dem Umbringen bedroht haben. Außerdem habe er mehrmals gegen die Türe geschlagen und den Sanitätern einen Pfefferspray vorgehalten. Des Weiteren habe der 26-Jährige die Einsatzkräfte in seiner Wohnung festgehalten.

Großer Polizeieinsatz in Salzburg-Lehen

Mehrere Polizeistreifen rückten an. Der Salzburger konnte kurzerhand festgenommen werden. Bei ihm wurden neben dem Pfefferspray auch rund 80 Gramm einer drogenverdächtigen Substanz sichergestellt, schilderte die Polizei in einer Aussendung. Gegen den amtsbekannten 26-Jähriger bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot, heißt es weiter.

26-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft brachten die Beamten den Mann in die Justizanstalt Puch-Urstein. Verletzt wurde offenbar niemand.