26-Jähriger kracht in Moosbach gegen Baum: Tot

Der junge Mann kam laut Polizei auf der B142 von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen Baum.

Moosbach: Unfallstelle zufällig entdeckt

Um 4:08 Uhr fuhr ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Altheim am Unfallort vorbei und entdeckte im Straßengraben den verunfallten Pkw, in dem der 26-Jährige eingeklemmt lag. Der Mann setzte umgehen die Rettungskette in Gang und alarmierte Rettung und Polizei.

Die Feuerwehr Mauerkirchen musste den Verunfallten aus dem total zerstörten Pkw bergen. Der anwesende Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod feststellen.